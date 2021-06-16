Почему люди чихают. Фото: Istock

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Почему люди чихают — ответ на этот вопрос удалось установить ученым из Медицинской школы Университета Вашингтона, что в США.

Исследователи обнаружили специфичные нейроны, которые реагируют на соединения, вызывающие чихание у мышей, а также выяснили, что их можно заблокировать, тем самым «отключив» чихание. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Сначала ученые проверили на мышах аэрозоли, содержащие в себе либо гистамин, либо капсаицин — известные аллергены, полученные из перца чили. Оба заставили мышей чихать — так же, как и людей. Затем команда изучила нейроны, реагирующие на капсаицин.

Во время исследования биологи смогли обнаружить клетки, связанные с чиханием, которые вызывает именно это соединение. Потом они нашли молекулы, нейропептиды, способные передавать сигналы чихания нейронам. Оказалось, что для чихания необходима молекула, называемая нейромедином B (NMB).

Ученые попробовали устранить NMB-чувствительные нейроны в части нервной системы, которая заставляла мышей чихать. Так им удалось заблокировать рефлекс, вызывающий чихание. При этом команда заметила, что провоцирующие чихание клетки связаны с этими областями через аксоны.

Биологи также обнаружили, что могут стимулировать рефлекс, подвергая часть мозга мыши воздействию пептида NMB. От этого животные начали чихать, хотя не подвергались воздействию капсаицина, гистамина или других аллергенов.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали швейцарские ученые — они нашли два новых типа глиальных клеток в мозге, выведя взрослые стволовые клетки из состояния покоя. Глиальные клетки могут играть важную роль в пластичности и восстановлении мозга во время нейродегенеративных заболеваний и после травм.