Ураган согнул дорожные знаки на Кировоградщине

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Ураган согнул дорожные знаки на Кировоградщине и снес гнездо аистов. Также пострадали деревья — спасатели сегодня расчищают дороги от завалов. 15 июня область накрыл сильный ливень и ураган. Поэтому в среду работники Службы автомобильных дорог и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям начали заменять поврежденные дорожные знаки на новые.

Был град, порывы сильного ветра, шквалы, обильные осадки в виде дождя. Хотя они были и кратковременные, но очень сильные. Были повалены 15 деревьев и разрушены три информационных панно, они побиты градом и искорежены сильным ветром, — рассказала замначальника Службы автомобильных дорог Жанна Петрович.

Деревья повалены в Александрийском районе между Куцовкой и Желтыми Водами, между Александрией и поселком Петрово. Щиты погнуло на дороге Н-24, Благовещенское -Николаев в Голованевском районе.

Также спасатели установили гнездо аистов, упавшее из-за порывов ветра в селе Бандурово Гайворонской общины. К сожалению, птенцы погибли, однако местные жители смастерили новую основу для гнезда в надежде, что аисты вернутся в новый дом.

Напомним, ранее в селе Сасовка в Кировоградской области ливень затопил улицы и смыл овощи. Также 10 июня после града в регионе образовались глыбы льда толщиной в метр.