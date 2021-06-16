«Укрпочта» и «Новая почта» обнародовали графики работы на Троицу. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

График работы операторов почтовой связи «Укрпочта» и «Новая почта» изменился из-за праздников в июне.

На Троицу, которую украинцы будут праздновать 20 и 21 июня, будут работать только очередные отделения «Укрпочты». На День Конституции, который отмечается 28 июня, дежурные отделения тоже будут открытыми. В остальные дни отделения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Перечень отделений «Укрпочты», которые будут работать:

20 июня (воскресенье);

21 июня (понедельник);

28 июня (понедельник).

В «Новой почте» сообщили, что 20 июня все отделения и адресная доставка будут работать в обычном режиме. А 21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по воскресному графику. При этом этот график может отличаться в зависимости от отделения. По обычному графику «Новая почта» будет работать в дни между праздниками.

Напомним, Троицу в 2021 году украинцы будут праздновать 20 июня. Поскольку это воскресенье и государственный праздник, то выходной переносится на понедельник, 21 июня. Таким образом по случаю зеленых праздников украинцы смогут отдохнуть с 19 по 21 июня. А 28 июня в Украине будут отмечать День Конституции.