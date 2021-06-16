«Укрпошта» і «Нова пошта» оприлюднили графіки роботи на Трійцю. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n156221-triycya-i-zeleni-svyata-ukrposhta-i-nova-poshta-opryludnyly-grafiky-roboty.html

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Графік роботи операторів поштового зв’язку «Укрпошта» та «Нова пошта» змінився через свята в червні.

На Трійцю, яку українці святкуватимуть 20 та 21 червня, працюватимуть лише чергові відділення «Укрпошти». На День Конституції, який відзначається 28 червня, чергові відділення теж будуть відчиненими. В інші дні відділення працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба поштового оператора.

Перелік відділень «Укрпошти», що працюватимуть:

20 червня (неділя);

21 червня (понеділок);

28 червня (понеділок).

У «Новій пошті» повідомили, що 20 червня всі відділення та адресна доставка працюватимуть у звичайному режимі. А 21 червня та 28 червня відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за недільним графіком. При цьому цей графік може відрізнятися в залежності від відділення. За звичайним графіком «Нова пошта» працюватиме у дні між святами.

Нагадаємо, Трійцю в 2021 році українці святкуватимуть 20 червня. Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. Таким чином із нагоди зелених свят українці зможуть відпочити з 19 до 21 червня. А 28 червня в Україні відзначатимуть День Конституції.