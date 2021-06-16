"Слуга народу". Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156220-slugy-zibralysya-na-vyyizne-zasidannya-iz-shashlykamy-foto.html

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«Слуга народу», президентська партія, зібралася влаштувати виїзне засідання із шашликами та поїздками на катері.

Йдеться про депутатів-членів міжфракційного об'єднання (МФО) «Турбаза». Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту видання «Букви».





Листування відбувалося в часті під такою ж назвою. Оголошення для нардепів опублікував депутат-«слуга» Дмитро Нальотов. До чату він запросив також інших своїх колег по фракції «Слуги народу» — Ольгу Совгирю, Тетяну Цибу та інших.

2 липня (п'ятниця після засідання (Верховної Ради, — ред.)) відбудеться виїзне засідання МФО «Турбаза», — оголосив Нальотов.

Він також озвучив програму цього «виїзного засідання». Так, планується: подорож на катері, катання на велосипедах і sup-бордах, презентації та шашлики. Судячи з повідомлення Комітету виборців України, МФО «Турбаза» з’явилося у Верховній Раді ще восени 2019 року (після виборів нового складу ВР).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сесійну залу Верховної Ради 16 червня застелили оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину.

Джерело: Букви