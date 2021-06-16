Банкова кличе українців на відпочинок до зубрів і оленів Конча-Заспи й Залісся

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Конча-Заспу, Залісся та півострова Бірючий, де розташована літня резиденція президента Володимира Зеленського, відкриють для відпочинку українців.

Ми вже фактично відкрили доступ громадян туди. Це великий екопарк на березі моря. Для нас важливо, щоби кожен зміг доторкнутися до цієї природи і відпочити там, — заявив 16 червня заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

За його словами, цьогоріч на півострові починають відновлювати інфраструктуру. Зараз там триває будівництво літніх будиночків, які у майбутньому можна буде орендувати для відпочинку.

У наших планах навіть є невеликий басейний комплекс для громадян, адже багато хто, може, не любить купатися в морі, різні туристичні маршрути, — розповів Тимошенко.

В офісі Зеленського переконують, що для українців вже відкрили і лісовий комплекс під Києвом «Залісся», який перебуває на балансі Управління справами президента.

Ви купуєте квиток і приїжджаєте. Це величезний лісовий комплекс, фактично парк. Зараз триває трансформація Залісся в національний природний парк… Є зони, де можна побудувати готелі, розробляється проектно-кошторисна документація, щоби можна було зупинятися там на декілька днів. Уже зараз будь-який громадянин України може приїхати, покататися на велосипеді, погуляти… Багато тварин, яких ви можете зустріти, коли просто йдете лісом, велика популяція зубрів, оленів, — додав Тимошенко.

У Єрмака вказали, що у планах також відкрити територію Конча-Заспи. Зеленський, за словами чиновника, доручив провести аудит договорів тих, хто зараз проживає в Конча-Заспі.

Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей, — пообіцяв заступник Єрмака.

Нагадаємо, що на минулому засіданні РНБО вирішила провести аудит державних дач і земель Пуща-Водиці та Конча-Заспи, де проживають «незрозумілі люди».