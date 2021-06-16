Банковая зовет украинцев на отдых к зубрам и оленям Конча-Заспы и Залесья

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Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий, где расположена летняя резиденция президента Владимира Зеленского, откроют для отдыха украинцев.

Мы уже фактически открыли доступ граждан туда. Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый смог прикоснуться к этой природе и отдохнуть там, — заявил 16 июня заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

По его словам, в этом году на полуострове начинают восстанавливать инфраструктуру. Сейчас там идет строительство летних домиков, которые в будущем можно будет арендовать для отдыха.

В наших планах даже есть небольшой бассейный комплекс для граждан, (ведь многие, может, не любят купаться в море), различные туристические маршруты, — рассказал Тимошенко.

В офисе Зеленского убеждают, что для украинцев уже открыли и лесной комплекс под Киевом «Залесье», который находится на балансе Управления делами президента.

Вы покупаете билет и приезжаете. Это огромный лесной комплекс, фактически парк. Сейчас идет трансформация Залесья в национальный природный парк… Есть зоны, где можно построить гостиницы, разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы можно было останавливаться там на несколько дней. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать, покататься на велосипеде, погулять… Многие животные, которых вы можете встретить, когда просто идете по лесу, большая популяция зубров, оленей, — добавил Тимошенко.

У Ермака указали, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы. Зеленский, по словам чиновника, поручил провести аудит договоров тех, кто сейчас проживает в Конча-Заспе.

После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем Конча-Заспу для людей, — пообещал заместитель Ермака.

Напомним, что на прошлом заседании СНБО принял решение об аудите государственных дач и земель Пуща-Водицы и Конча-Заспы, где проживают «непонятные люди».