Владимир Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n156218-a-gde-ukrainskie-shkoly-v-tumeni-zelenskiy-o-yazykovyh-pretenziyah-rf.html

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Языковой вопрос в Украине прокомментировал президент Владимир Зеленский. Заявления Кремля о притеснениях русского языка в Украине он считает необоснованными.

Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено, — сказал Зеленский в разговоре с журналистами Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Он отметил, что не слышал, чтобы «президент России говорил по-украински, хотя это тоже не запрещено».

Президент убежден, что открытие русских школ в Украине возможно лишь при условии, если украинские школы будут открывать в России.

Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «повага», — заявил Зеленский.

Напомним, президент поделился своим видением политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины. Зеленский заявил, что россияне выражают свою «озабоченность» русским языком и церковью в Украине, однако не тратят свое время на проявление уважения к украинскому языку и церкви.