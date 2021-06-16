Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n156217-zelenskiy-moskva-otrabatyvaet-zahvat-kieva-odessy-i-harkova.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, видит угрозу в российских учениях «Запад-2021», которые будут проводиться вместе с Беларусью.

Он заявил, что по данным разведки, Москва отрабатывает возможный захват Киева, Одессы и Харькова. Об этом он рассказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Если возвращаться к России, они говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021», учения, которые вы проводите — не «ЛДНР», не ОРДЛО, это же вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое, — заявил он.



Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна ожидать осложнение ситуации с безопасностью и быть готовой к этому всегда. Вероятность провокаций возрастет, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины.