Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156217-zelenskyy-moskva-vidpracovuie-zahoplennya-kyieva-odesy-i-harkova.html

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Володимир Зеленський, президент України, бачить загрозу в російських навчаннях «Захід-2021», які проводитимуться разом із Білоруссю.

Він заявив, що за даними розвідки, Москва відпрацьовує можливе захоплення Києва, Одеси та Харкова. Про це він розповів в інтерв’ю для Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Якщо повертатися до Росії, вони говорять: «Ми тут до чого? Ви розмовляйте з цими товаришами з «ДНР/ЛНР». Тоді питання: а «Захід-2021», навчання, які ви проводите — не «ЛДНР», не ОРДЛО, це ж ви проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут — за тією інформацією, яку ми отримуємо — відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова? Просто дивуєшся, як можна ось так казати одне, а робити інше, — заявив він.



Український лідер наголосив, що Україна повинна очікувати на ускладнення безпекової ситуації й бути готовою до цього щодня. Імовірність провокацій є, зокрема, у середині вересня, коли буде «Захід-2021».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїм баченням політики російського президента Володимира Путіна щодо України.