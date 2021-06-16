Викривача злочинів УДО на Донбасі залякують розправою, він вимагає держохорону, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156216-vykryvacha-zlochyniv-udo-na-donbasi-zalyakuut-rozpravou-vin-vymagaie-derjohoronu.html

Ракурс

Викривача злочинів співробітників Управління державної охорони (УДО) у період активних військових дій на Донбасі залякують розправою.

«Ракурсу» стало відомо, що на адресу полковника у запасі Владислава Кошмякова надійшли погрози про його фізичну ліквідацію. Раніше він давав викривальні свідчення про злочинну діяльність керівництва УДО, масові незаконні присвоєння статусу учасника бойових дій військовослужбовцям УДО.

Кошмякова звинувачують у розголошенні державної таємниці про спецоперації, проведені у 2014 році задля збереження територіальної цілісності України і повернення захоплених територій.

Ветерану довелося звернутися до керівництва ДБР про надання йому захисту і фізичної охорони. Інша заява від Кошмякова надійшла до парламентського Комітету національної безпеки, оборони та розвідки. У Раді відреагували на заяву і спрямували запит на ім’я генерального прокурора, керівників РНБО і ДБР.

Кошмяков — полковник, ветеран військової служби, кавалер двох орденів «За мужність» I і II ступеня, екс-керівник підрозділів спеціального призначення «Булат» і «Грім» Управління державної охорони України.

Кошмяков був серед перших посадовців силових органів, які першими прибули на Донбас. Офіцер спецпризначенців УДО у двох інтерв’ю «Ракурсу» розповів про те, що насправді відбувалося в Донецьку, озвучив раніше ніким не оприлюднені відповіді на запитання про фейкових учасників бойових дій і продаж військових звань.

Кошмяков розповів про початок війни на Донбасі і роль УДО, про замахи на Петра Порошенка і про президента-втікача Януковича.