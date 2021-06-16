Взяв приклад з Роналду — Погба прибрав пляшки з пивом на Євро-2020 — новини Євро-2020

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Поль Погба, півзахисник збірної Франції, під час прес-конференції після матчу Євро-2020 з Німеччиною прибрав зі столу пляшку з пивом Heineken — спонсором футбольного турніру. Раніше подібне вчинив форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду з пляшкою напою Coca-Cola.

Поль Погба прийшов на спілкування з представниками преси і звернув увагу на пляшку, яка стояла на столі поруч з двома пляшками солодкого газованого напою американського виробника. 28-річний француз прибрав пляшку на підлогу, залишивши перед собою лише воду і Coca-Cola, пише Daily Mail.

Погба — мусульманин, його релігія не схвалює вживання алкоголю. Ймовірно, з цим і пов’язано небажання хавбека «Манчестер Юнайтед» підтримувати спонсора Євро-2020.

Нагадаємо, цього тижня подібний інцидент трапився з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду. Він прийшов до прес-центру, де на столі стояли дві пляшки «Кока-Коли». Кріштіану перемістив газований напій подалі від себе, взяв в руки пляшку зі звичайною водою і закликав «Пити воду». Витівка Рональду коштувала Coca-Cola 4 млрд дол. — після цього вчинку акції компанії на біржових торгах впали у ціні.

Зірка «Ювентуса» дотримується суворого фітнес-графіку. Раніше він казав, що його дратує, коли діти, зокрема його син, вживають газовані напої.

Джерело: Daily Mail.