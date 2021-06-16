Взял пример с Роналду — Погба убрал бутылки с пивом на Евро-2020

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Поль Погба, полузащитник сборной Франции, во время пресс-конференции после матча Евро-2020 с Германией убрал со стола бутылку с пивом Heineken — спонсором футбольного турнира. Ранее подобное «провернул» форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с бутылкой напитка Coca-Cola.

Погба пришел на общение с представителями прессы и обратил внимание на бутылку, стоявшую на столе рядом с двумя бутылками сладкого газированного напитка американского производителя. 28-летний француз убрал бутылку на пол, оставив перед собой только воду и Coca-Cola, пишет Daily Mail.

Погба — мусульманин, его религия не одобряет употребление алкоголя. Вероятно, с этим и связано нежелание хавбека «Манчестер Юнайтед» поддерживать спонсора Евро-2020.

Напомним, на этой неделе подобный инцидент произошел с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Он пришел в пресс-центр, где на столе стояли две бутылки «Кока-Колы». Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой и призвал «Пить воду». Затея Рональду стоила Coca-Cola 4 млрд долл. — после этого поступка акции компании на биржевых торгах упали в цене.

Звезда «Ювентуса» придерживается строгого фитнес-графика. Ранее он говорил, что его раздражает, когда дети, в том числе его сын, употребляют газированные напитки.

Источник: Daily Mail.