Проспект Жукова. Фото: Главком

https://racurs.ua/n156214-prospekt-jukova-v-harkove-sud-vernul-sovetskoe-nazvanie.html

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Проспект Жукова в Харькове останется, несмотря на декоммунизацию. Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковского горсовета, который требовал отменить распоряжение Харьковской ОГА относительно переименования проспекта Маршала Жукова на Петра Григоренко.

Основным аргументом горсовета было то, что советский маршал «участвовал в освобождении Харькова от нацистских оккупантов», а Петр Григоренко «только учился». Об этом сообщает «Суспільне».

Суд признал противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта — распоряжение главы облгосадминистрации от 17.05.2016 № 181 «О переименовании объектов топонимики г. Харькова, а именно пункт 21 приложения к распоряжению, содержащий название объекта топонимики «Маршала Жукова проспект»

Харьковская облгосадминистрация уже готова обжаловать решение. Представительница областной администрации против удовлетворения иска возражала. Перед заседанием у суда протестовали противники проспекта Жукова.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская областная организация ВО «Свобода» в третий раз обратилась в суд, чтобы обжаловать возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Источник: Суспільне