Раскол в «Голосе» – партия отреагировала на заявление о новом объединении. Фото: УП

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Ракурс

В партии «Голос» отреагировали на создание десятью депутатами фракции отдельного объединения в Верховной Раде «Справедливость».

Политсовет 16 июня рассмотрит заявление части нардепов, которые выразили недоверие руководству фракции. Об этом сообщили на сайте партии.

Законодательство предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58−60 закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины», — отметили в сообщении.

В «Голосе» утверждают, что «уважают коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может нарушать закон».

Мы глубоко убеждены, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии, в том числе партии «Голос», должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и политический совет, — говорится в заявлении.



Как известно, партию «Голос» возглавляет Кира Рудик, а одноименную фракцию парламента — Ярослав Железняк.

Напомним, в парламентской фракции партии «Голос» оформили раскол. Половина фракции создала отдельное объединение «Справедливость». В него войдет 10 нардепов.