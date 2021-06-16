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Военная потеря. Фото: пресс-служба ООС

Украинский воин погиб на Донбассе при загадочных обстоятельствах (ФОТО)

16 июн 2021, 14:31
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Война на Донбассе продолжает способствовать гибели украинских воинов. Вчера, 15 июня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб молодой военный Роман Галуха.


Молодому человеку было всего 24 года. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

По предварительной информации, смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.

Погибший военный. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что в результате обстрела пророссийских наемников у Песок погиб украинский воин отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Источник: Ракурс


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