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По предварительной информации, смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.
Военная потеря. Фото: пресс-служба ООС
Украинский воин погиб на Донбассе при загадочных обстоятельствах (ФОТО)https://racurs.ua/n156212-ukrainskiy-voin-pogib-na-donbasse-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-foto.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает способствовать гибели украинских воинов. Вчера, 15 июня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб молодой военный Роман Галуха.
Молодому человеку было всего 24 года. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
По предварительной информации, смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.
Напомним, ранее мы сообщали, что в результате обстрела пророссийских наемников у Песок погиб украинский воин отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.
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