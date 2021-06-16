Вакцин на 1,4 млрд грн хочет докупить Шмыгаль

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Вакцину от коронавируса хочет закупить Кабинет министров Украины. Для этого премьер Денис Шмыгаль предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд грн.

Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом и в частности на закупку вакцин. Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием, — сообщил Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 16 июня.

По его словам, Украина имеет договоренности на поставки свыше 40 млн доз уже в этом году.

Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы. Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в Специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах, — сообщил глава правительства.



Он напомнил, что вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Соответственно, владельцы авто на еврономерах станут «спонсорами» борьбы с пандемией.

Напомним, вакцинация населения против COVID-19 в Украине набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации, где ежедневно делают практически 50 тыс. прививок.