Ракурсhttps://racurs.ua/
Карантин в Украине. Фото: Istock
Карантин в Украине продлилиhttps://racurs.ua/n156208-karantin-v-ukraine-prodlili.htmlРакурс
Карантин в Украине продлили до 31 августа — отныне по всей стране будут действовать ограничения «зеленой» зоны карантина.
Вместе с «зеленой» зоной карантина по всей стране правительство сняло ограничения, которые действовали ранее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Он рассказал, что отныне самоизоляция фактически не будет осуществляться, а приложение для прохождения самоизоляции «Дій. Вдома» обновят. Также отныне семейные врачи смогут выдавать справки, которые будут подтверждать факт прохождения вакцинации от коронавируса и упростят получение таких свидетельств.
Среди ограничений останутся:
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- массовые мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест;
- кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети;
- ношение маски и сохранение социальной дистанции.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине на все лето предлагает продлить Министерство здравоохранения.
Читайте также
.