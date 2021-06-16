Карантин в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156208-karantin-v-ukraine-prodlili.html

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Карантин в Украине продлили до 31 августа — отныне по всей стране будут действовать ограничения «зеленой» зоны карантина.

Вместе с «зеленой» зоной карантина по всей стране правительство сняло ограничения, которые действовали ранее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он рассказал, что отныне самоизоляция фактически не будет осуществляться, а приложение для прохождения самоизоляции «Дій. Вдома» обновят. Также отныне семейные врачи смогут выдавать справки, которые будут подтверждать факт прохождения вакцинации от коронавируса и упростят получение таких свидетельств.

Среди ограничений останутся:

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

массовые мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест;

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети;

ношение маски и сохранение социальной дистанции.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине на все лето предлагает продлить Министерство здравоохранения.