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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Istock

Карантин в Украине продлили

16 июн 2021, 13:37
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Карантин в Украине продлили до 31 августа — отныне по всей стране будут действовать ограничения «зеленой» зоны карантина.

Вместе с «зеленой» зоной карантина по всей стране правительство сняло ограничения, которые действовали ранее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.


Он рассказал, что отныне самоизоляция фактически не будет осуществляться, а приложение для прохождения самоизоляции «Дій. Вдома» обновят. Также отныне семейные врачи смогут выдавать справки, которые будут подтверждать факт прохождения вакцинации от коронавируса и упростят получение таких свидетельств.

Среди ограничений останутся:

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • массовые мероприятия можно проводить с заполненностью на две трети мест;
  • кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети;
  • ношение маски и сохранение социальной дистанции.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине на все лето предлагает продлить Министерство здравоохранения.

Источник: Ракурс


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