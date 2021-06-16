ДТП. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n156207-pyanyy-prohojiy-tolknul-velosipedista-pod-gruzovik-tot-pogib-video.html

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ДТП в Киеве унесло жизнь велосипедиста — он попал под колеса грузовика.

Мужчину на дорогу толкнул пьяный прохожий, который внезапно изменил траекторию движения по тротуару. Инцидент произошел 15 июня на улице Зодчих, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В результате падения велосипедист 1993 года рождения попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте.

Полиция начала уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил). Прохожего 1973 года задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, масштабное ДТП во Львовской области унесло жизни двух человек, еще четверо оказались в больнице. Авария произошла 6 июня около 22.00 между селом Бабина и городом Самбор.