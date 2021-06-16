ДТП. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

ДТП у Києві забрала життя велосипедиста — він потрапив під колеса вантажівки.

Чоловіка на дорогу штовхнув п’яний перехожий, який раптово змінив траєкторію руху по тротуару. Інцидент трапився 15 червня на вулиці Зодчих, повідомили у прес-службі поліції Києва.

Внаслідок падіння велосипедист 1993 року народження потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил). Перехожого 1973 року народження затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, масштабна ДТП на Львівщині забрала життя двох людей, ще четверо опинилися в лікарні. Аварія сталася 6 червня близько 22.00 між селом Бабина та містом Самбір.