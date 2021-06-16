Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156206-spochatku-znyaty-shtany-a-potim-shodyty-zelenskyy-pro-polityku-putina-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський, президент України, поділився своїм баченням політики російського президента Володимира Путіна щодо України.

Він заявив, що росіяни виказують свою «стурбованість» російською мовою та церквою в Україні, однак не витрачають свій час на прояви поваги до української мови та церкви. Про це він розповів в інтерв’ю для Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Президент України поскаржився, що російська пропаганда заявляє, що в Україні нібито закривають школи та забороняють розмовляти російською, але сам Зеленський наголошує на тому, що й сам переходить на російську мову, щоби показати, що в Україні люди розмовляють тією мовою, яка їм імпонує, а ніякого примусу розмовляти українською не існує.

Президент додав, що ні разу не чув, щоби президент Росії говорив українською. А розв’язати питання зі школами та мовами можна лише повагою один до одного.

Щоб держава підтримувала — ми підтримуємо українську школу, це логічно. А хочете російську школу — давайте українську школу відкриємо в Москві, у Санкт-Петербурзі, у Тюмені, де багато українців живе. Це називається повага, — заявив Зеленський.

Політику Путіна український лідер порівняв із немовлям у «памперсі».

Вона (дитина, — ред.), на жаль, не розуміє, коли, вибачте, хочеш, то спочатку треба зняти штани, а потім сходити. А не навпаки. Але ми з Росією вже дорослі. Ми розуміємо, що за чим повинні робити. Тому коли говорять про церкву чи про мову, я думаю: у нас війна. Давайте розв’яжемо питання — що спочатку?, — заявив український лідер.



Зеленський наголосив, що спочатку варто закінчити війну та налагодити відносини, а вже потім братися за другорядні питання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію Заходу щодо Росії, а також розповів про свої побоювання щодо наслідків зустрічі президента США Джо Байдена з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.