Звільнення Вітренка з “Нафтогазу” — Шмигаль пообіцяв подумати

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Звільнення Юрія Вітренка з «Нафтогазу» ініціювала глава наглядової ради нацкомпанії Клер Споттісвуд через припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» і України, — цитує заяву Споттісвуд «Інтерфакс-Україна».

За її словами, НАЗК оприлюднило розпорядження Кабінету міністрів з вимогою скасувати призначення Вітренка главою «Нафтогазу». Споттісвуд обговорила цю ситуацію з акціонером компанії — урядом, прем'єром Денисом Шмигалем і главою Мін’юсту Денисом Малюською.

Прем'єр зобов’язався ухвалити остаточне рішення, зокрема вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Вітренком протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року, — зазначила Споттісвуд.

Глава наглядової ради «Нафтогазу» також повідомила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов’язків і припинив консультації з членами правління або наглядової ради.

Наглядова рада вітає негайні кроки прем'єр-міністра і Кабміну про термінове і остаточне вирішення цього важливого питання, — резюмується в заяві.



Нагадаємо, НАЗК в приписі зажадало скасувати розпорядження уряду № 370-р, згідно з яким Вітренко 29 квітня був призначений головою правління НАК «Нафтогаз України».

У НАЗК уточнили, що після звільнення особи з публічної служби впродовж року не можна брати участі в керівництві організаціями, на які можна було впливати при роботі на державу. У свою чергу, Вітренко на посаді в. о. міністра енергетики в період з 21 грудня 2020 року по 28 квітня 2021 року брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу».