Увольнение Витренко с «Нафтогаза» - Шмыгаль обещает подумать

https://racurs.ua/n156205-uvolnenie-vitrenko-s-naftogaza-shmygal-obeschaet-podumat.html

Ракурс

Увольнение Юрия Витренко с «Нафтогаза» инициировала глава наблюдательного совета нацкомпании Клэр Споттисвуд из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Я считаю, что такое отстранение отвечает интересам «Нафтогаза» и Украины, — цитирует заявление Споттисвуд «Интерфакс-Украина».

По ее словам, НАПК обнародовало предписание Кабинету министров с требованием отменить назначение Витренко главой «Нафтогаза». Споттисвуд обсудила эту ситуацию с акционером компании — правительством, премьером Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.

Премьер обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года, — отметила Споттисвуд.

Глава наблюдательного совета «Нафтогаза» также сообщила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей и прекратил консультации с членами правления или набсовета.

Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра и Кабмина о срочном и окончательном решении этого важного вопроса, — резюмируется в заявлении.



Напомним, НАПК в предписании потребовало отменить распоряжение правительства № 370-р, согласно которому Витренко 29 апреля был назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

В НАПК отметили, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. В свою очередь, Витренко в должности и. о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года участвовал в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза».