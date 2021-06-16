Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n156204-nato-dengi-i-severnyy-potok-zelenskiy-vystavil-schet-vashingtonu.html

Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, должно состояться летом. Зеленский рассказал, каких действий он ждет от Соединенных Штатов.

Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы знать, «да» это или «нет». Я понимаю, что это должна быть согласована позиция стран Альянса. Однако мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины, — заявил президент Украины в разговоре с журналистами Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

По его словам, пока Украина не входит в НАТО, она хочет получать от США мощную поддержку, в том числе военную. Зеленский считает, что реформы в стране проводить трудно, потому что «на это нужно время и деньги».

Я говорил с президентом США о Международном валютном фонде. У нас война и мы защищаем демократию в Европе, защищаем свою страну. Поэтому нельзя с нами просто говорить фразами о реформах, так как на все это нужно время, стабильность, деньги. Поэтому если США нас поддерживают, то должны это делать и экономически. Это не о том, что мы, как нищие, хотим каждую копейку взять в США и за это что-то делаем. Это неправильный подход. Мы делаем реформы для себя — те или иные. Когда это необходимо и когда это актуально, — заявил он.

Украинский президент также отметил, что для Европы «Северный поток-2» — совместный экономический процесс с Россией, а для Украины — оружие против нашего государства.

Для нас это не про экономику, это выглядит смешно. Это точно политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока-2» всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях — это возвращение наших территорий, — сказал Зеленский.

Он считает, что «Северный поток-2» заблокирует решение вопроса ситуации на Донбассе.

Когда будет «Северный поток-2», можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все начнут забывать вопрос Донбасса. Или толкать нас к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с «представителями Донбасса» — ЛНР, ДНР, — сказал президент Украины.

Напомним, Зеленский считает, что Украина придерживается правильной политики и не должна «проситься» в НАТО.