Джонсон за нас «топит» - Зеленский о помощи Украине

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал позицию Запада в отношении России, а также раскрыл свои опасения о последствиях встречи президента США Джо Байдена с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным во время общения с журналистами иностранных изданий Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Опасение номер один — что ни будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают. Сегодня утром говорил с премьером Борисом Джонсоном, он очень крутой человек. И он нас открыто поддерживает — как сейчас говорит молодежь, за «нас топит», — указал Зеленский.

По его словам, глава правительства Великобритании интересовался у него, чем «он еще может помочь» Украине.

Он спрашивает: «Что еще я могу?». Я ему говорю о конкретных вещах и уверен, что он что-то будет доносить, как другие лидеры. Однако я чувствую, что все опасаются решения сложных вопросов. Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения, — заявил президент.

В то же время он указал, что видит поддержку НАТО, однако ожидает конкретных шагов навстречу Украине.

(НАТО поддерживает — ред.) нас, наше стремление относительно членства, о ПДЧ, а также наших грузинских коллег. Я им благодарен. Но, скажем, это «да, да, но немного не так», — подытожил глава государства.

Напомним, что 7−8 октября Зеленский находился с официальным визитом в Великобритании. Его программа включала подписание важных документов и аудиенцию супругов Зеленских с королевской семьей.