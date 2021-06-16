Зеленский об «измене» Запада — Мир циничный, все говорят о деньгах, фото — ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, ответил на вопросы о чувствах «измены» и усталости от войны, которые часто обговаривают в западных СМИ.

Зеленский 14 июня разговаривал с журналистами Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Все хотят business as usual (бизнес прежде всего), не повредит ли это Украине? — спросили у президента.

Зеленский утверждает, что такие мысли актуальны для последних четырех-пяти лет, но «в последний год Запад немного укрепил свои позиции по поддержке Украины».

Президент Украины согласился, что у всех стран Запада есть свои интересы и пока война не пришла в конкретное государство, то с этим «можно как-то жить».

Когда война в Украине, то все поддерживают, все говорят о цивилизации, о демократии. Я понимаю, что Российская Федерация — большой рынок. Многие страны… Я не вижу, чтобы они очень сильно что-то потеряли. Да, кто-то вводил санкции, кто-то уже устал от санкций, на кого-то сильно давит внутренний бизнес. Все понятно, мир циничен, все о деньгах. Сначала деньги — потом жизнь, — цитирует Зеленского его пресс-служба.



Он рассказал СМИ также, что Евросоюз не знает, как «закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине». Этот тезис не касается стран Балтии и Польши, которые открыто говорят, что готовы уже завтра поддержать вступление Украины в ЕС.

Напомним, ранее Зеленский пугал американцев тем, что и в их дома может постучаться война.