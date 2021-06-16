Евро 2020. Фото: EPA

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Ракурс

Евро 2020 проходит с инцидентами — перед началом матча между сборными Франции и Германии на поле неожиданно приземлился парашютист. В результате его действий пострадали несколько человек.

Подготовку к матчу пришлось ненадолго прервать, а некоторые игроки были откровенно поражены происходящим. Инцидент произошел на «Альянц Арене» — футбольном стадионе в Мюнхене, сообщает Associated Press.

Мужчина пролетел над медиа-трибуной и болельщиками, едва не врезался в толпу фанатов и сел прямо на газон, разбив камеру.

Активист Greenpeace решил провести акцию в защиту окружающей среды. На парашюте была надпись Kick out oil (избавьтесь от нефти).

В УЕФА заявили, что в результате инцидента несколько зрителей матча получили травмы и были госпитализированы.

Стоит отметить, что на проведении самого матча между сборными Франции и Германии инцидент не отразился. Игра завершилась со счетом 1: 0 в пользу французов. В своей группе F они заняли второе место, а немцы — третье.

Напомним, в пятый день Евро 2020 было сыграно только два матча. В Будапеште на переполненном стадионе Венгрия противостояла действующим чемпионам Европы португальцам, а в Мюнхене играли центральный матч первого тура сборные Германии и Франции.

Источник: Associated Press