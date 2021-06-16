День на Евро 2020 — геройства Роналду и победа Франции в Мюнхене

https://racurs.ua/n156185-den-na-evro-2020-geroystva-ronaldu-i-pobeda-francii-v-munhene-video.html

Ракурс

В пятый день Евро 2020 было сыграно только два матча. В Будапеште на переполненном стадионе Венгрия противостояла действующим чемпионам Европы португальцам, а в Мюнхене играли центральный матч первого тура сборные Германии и Франции.

Венгрия — Португалия — 0:3

Для лидера португальцев Криштиану Роналду этот чемпионат Европы стал пятым по счету, что является рекордом. И в этом матче он отметился дублем.

Роналду в матче побил несколько рекордов. Например, достижение Мишеля Платини по количеству голов в финальных стадиях Евро — 10. Впоследствии был и 11 гол. Роналду теперь лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы.

Он лучший бомбардир сборной Португалии (106 голов), единственный, кто сыграл на пяти Евро, единственный, кто забил на 5 различных чемпионатах Европы.

Кроме того, португалец забил на Евро 2020 в возрасте 36 лет и 130 дней. Он стал самым старшим автором дубля на таких турнирах. Роналду побил рекорд украинского нападающего Андрея Шевченко, который девять лет назад на Евро-2012 дважды забил Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Португалия стартовала на Евро-2020 хоть и с разгромной, но сложной победы, ведь все три гола команда Роналду забила в заключительные 10 минут игры.

В дальнейшем их ждут матчи против Германии и Франции. С этими же соперниками поборется и сборная Венгрии за выход из группы.

Германия — Франция — 0:1

Франция благодаря курьезному автоголу одолела Германию на Евро-2020 в стартовом матче «группы смерти». Защитник Германии Матс Хуммельс срезал в свои ворота мяч на 20 минуте.

Игра не была богатой на голевые моменты, но арбитры отменили два взятия ворот французами. В обоих случаях зафиксировали офсайд. Лучшим игроком матчем УЕФА назвал француза Поля Погба.

Франция одержала важную победу и вместе с Португалией имеет по три очка в «группе смерти».

Погба — лучший в матче Германия — Франция, фото — УЕФА