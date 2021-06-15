16 июня день памяти мученика Лукьяна

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Ракурс

16 июня отмечается Всемирный день морских черепах, который проходит под эгидой Всемирного фонда дикой природы, а также Международный день семейных денежных переводов и День защиты детей Африки. Верующие сегодня, 16 июня, чтят память мученика Лукьяна.

16 июня — 167-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 198 дней.

Именины

16 июня День ангела отмечают: Денис, Дмитрий, Павел.

День Лукьяна

Святым покровителем имени считается Лукиан Бельгийский, епископ, священномученик.

На День Лукьяна, 16 июня, люди старались не ложиться спать рано, а следить за ветром. Например, южный ветер обещал хороший урожай яровых культур, а северо-западный ветер — дождливое лето. Восточный ветер приносил болезни, а северо-восточный — шквальный ветер.

Православная церковь 16 июня чтит память святого Лукьяна, который жил в III веке на территории Антиохии (древняя столица эллинистического царства Селевкидов). Он был язычником и жрецом, который в старости крестился и начал проповедовать, за что был казнен.

Народные приметы 16 июня