Наемники РФ убивали детей в Африке - CNN

https://racurs.ua/n156183-naemniki-rf-ubivali-detey-v-afrike-cnn.html

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Российские наемники, действующие под эгидой военной компании «Вагнера», которую еще называют частной армией Путина, могут быть причастны к пыткам и убийствам местного населения и детей в Центральноафриканской Республике.

Об этом говорится в публикации, обнародованной CNN по материалам расследования The Sentry.

Жительница города Бамбари рассказала изданию, что россияне убили нескольких мирных жителей 15 февраля 2021 года. По словам Фатумы, когда в городе началась стрельба, она отправилась с детьми в мечеть, надеясь спрятаться там вместе, однако военные окружили ее и приказали выходить.

Когда люди начали выходить из мечети с поднятыми руками, наемники открыли по ним огонь. Оба ребенка Фатумы были ранены, однако выжили. Еще один мужчина рассказал, что получил ранение в ногу.

По словам других свидетелей, российские наемники в течение трех дней не позволяли забирать тела погибших. Другая женщина рассказала, что ее 15-летнего сына убили россияне во время обстрела с вертолета. Впоследствии, российские террористы убили ее мужа, когда тот пытался разыскать сына.

Тогда, по данным расследователей, погибли до 20 человек, среди которых были и дети. Журналисты отмечают, что инцидент в Бамбари — лишь один из десятков подобных случаев.

По данным CNN, вместе с россиянами участие в боевых действиях в ЦАР берут наемники из Сирии.

Напомним, в Центральноафриканской Республике 31 июля 2018 года убили трех российских журналистов, которые снимали фильм о наемниках из компании «Вагнера». Тела журналистов нашли на дороге в 23 км от города Сибю. Их автомобиль расстреляли из засады из автоматов.

В конце 2020 года МИД России признал, что отправлял в африканскую страну 300 военных, которых назвал «инструкторами для обучения военнослужащих национальной армии».

Источник: CNN