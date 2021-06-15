Найманці РФ вбивали дітей в Африці – CNN

https://racurs.ua/ua/n156183-naymanci-rf-vbyvaly-ditey-v-afryci-cnn.html

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Російські найманці, котрі діють під егідою військової компанії «Вагнера», яку ще називають приватною армією Путіна, можуть бути причетними до катувань та вбивств місцевого населення і дітей у Центральноафриканській Республіці.

Про це йдеться у публікації, оприлюдненій CNN за матеріалами розслідування The Sentry.

Мешканка міста Бамбарі розповіла виданню, що росіяни вбили кількох мирних жителів 15 лютого 2021 року. За словами Фатуми, коли у місті почалася стрілянина, вона вирушила з дітьми до мечеті, сподіваючись сховатися там разом, проте військові оточили її та наказали виходити.

Коли люди почали виходити з мечеті з піднятими руками, найманці відкрили по них вогонь. Обидві дитини Фатуми були поранені, проте вижили. Ще один чоловік розповів, що дістав поранення в ногу.

За словами інших свідків, російські найманці впродовж трьох днів не дозволяли забирати тіла загиблих. Інша жінка розповіла, що її 15-річного сина вбили росіяни під час обстрілу з гелікоптера. Згодом, російські терористи вбили її чоловіка, коли той намагався розшукати сина.

Тоді, за даними розслідувачів, загинуло до 20 людей, серед яких були й діти. Журналісти наголошують, що інцидент у Бамбарі — лише один з десятків подібних випадків.

За даними CNN, разом з росіянами участь у бойових діях у ЦАР беруть найманці із Сирії.

Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці 31 липня 2018 року вбили трьох російських журналістів, які знімали фільм про найманців з приватної компанії «Вагнера». Тіла журналістів знайшли на дорозі в 23 км від міста Сібю. Їхній автомобіль розстріляли із засідки з автоматів.

Наприкінці 2020 року МЗС Росії визнало, що відправило в африканську країну 300 військових, яких назвало «інструкторами для навчання військовослужбовців національної армії».

Джерело: CNN