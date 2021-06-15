Зеленський звільнив Кулебу

https://racurs.ua/ua/n156182-zelenskyy-zvilnyv-kulebu.html

Ракурс

Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого президента України з прав дитини. Так, указ № 242/2021 у вівторок, 15 червня, опублікували на офіційному сайті глави держави.

Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини, — йдеться в тексті указу.

Про причини такого рішення на Банковій не повідомили. Кулеба обіймав цю посаду близько семи років. Як відомо, 17 грудня 2014 року його призначений дитячим омбудсменом.

Раніше в офісі Зеленського заявляли про трансформацію інституту уповноважених глави держави.

Стало відомо, що у Зеленського з’явилися одразу четверо радників:

з питань безбар'єрності (Тетяна Ломакіна, голова Громадської організації «Безбар'єрність»),

з прав дитини та дитячої реабілітації (Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй»),

з питань учасників бойових дій (Вадим Свириденко),



з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту (Ольга Будник).

Нагадаємо, раніше Кулеба потрапив у ДТП на Київщині, внаслідок чого його було госпіталізовано разом з синами. Тоді було відкрито кримінальне провадження.