Зеленский уволил Кулебу

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Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Так, указ № 242/2021 во вторник, 15 июня, опубликовали на официальном сайте главы государства.

Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка, — говорится в тексте указа.

О причинах такого решения на Банковой не сообщили. Кулеба занимал эту должность около семи лет. Как известно, 17 декабря 2014 года он был назначен детским омбудсменом.

Ранее в офисе Зеленского заявляли о трансформации института уполномоченных главы государства.

Стало известно, что у Зеленского появились сразу четыре советника:

по вопросам безбарьерности (Татьяна Ломакина, глава Общественной организации «Безбарьерность»),

по правам ребенка и детской реабилитации (Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации «Почувствуй»),

по вопросам участников боевых действий (Вадим Свириденко),



по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта (Ольга Будник).

Напомним, ранее Кулеба попал в ДТП на Киевщине, в результате чего он был госпитализирован вместе с сыновьями. Тогда было открыто уголовное производство.