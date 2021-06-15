СБУ взялася за депутата ОПЗЖ через антиукраїнські заяви

https://racurs.ua/ua/n156181-sbu-vzyalasya-za-deputata-opzj-cherez-antyukrayinski-zayavy.html

Ракурс

Андрій Лесик, член політради партії «Опозиційна платформа — За життя», потрапив в поле зору Служби безпеки України завдяки заяві нардепа з «Голосу» Ярослава Юрчишина.

СБУ за моєю заявою зареєструвала кримінальну справу на Андрія Лесика. Кілька тижнів тому був в ефірі «4 каналу» разом з депутатом Харківської міської ради… а якщо точніше сказати «ригівським приспішником», — написав у Фейсбук нардеп.

За його словами, Лесик назвав Революцію гідності «збройним захопленням влади і переворотом», що суперечить постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ від 17 лютого 2021 року. Окрім цього, представник ОПЗЖ розповідав, що «Україну проміняють», «закриють», а також, що «мы стоим на пороге большого шухера».

СБУ погоджується, Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням ЗМІ, покарання за які передбачено у ст. 109 ККУ, — нагадав Юрчишин.



Нагадаємо, у лютому парламент визнав Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.