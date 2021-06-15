ЗНО 2021 супроводжує скандал через оцінювання робіт

https://racurs.ua/ua/n156180-zno-2021-suprovodjuie-skandal-cherez-ocinuvannya-robit.html

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ЗНО 2021 супроводжується скандалом через зміни в методиці оцінювання робіт. Раніше роботи учнів з математики, української мови, української мови і літератури та іноземних мов по черзі перевіряли два екзаменатори, щоб уникнути несправедливого оцінювання внаслідок людського фактору. Цьогоріч в Українського центру оцінювання якості освіти коштів вистачило лише на одну перевірку.

Йдеться про завдання з відкритою формою відповіді. Наприклад, твори або розв’язування прикладів з математики, де потрібно показати спосіб розв’язку. Такі роботи у попередні роки оцінювали по черзі два екзаменатори, пише «ВВС Україна».

Екзаменатори — це люди, які можуть втомитися й помилитися, результати лише однієї перевірки можуть бути суб'єктивними. Всі, хто писав ЗНО з математики, української та англійської (німецької/французької/іспанської) мов, опинилися заручниками однієї перевірки, яка, зрозуміло, не може бути об'єктивною, — розповів у Фейсбук викладач і один з тих, хто перевіряє тести ЗНО Тарас Ткачук.

За його словами, під час другої перевірки письмових робіт з мови найчастіше коригується оцінка, наприклад, за зміст твору.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), який відповідає за організацію ЗНО, натомість запевнили, що для зменшення кількості тих, хто перевіряє, були причини, а саме — нестача фінансування. Загалом до проведення ЗНО залучають майже 100 тис. осіб, для яких провели онлайн-тренінги.

У разі виникнення найменших сумнівів щодо оцінювання тієї чи тієї роботи, екзаменаторам з різних куточків держави мали змогу звернутися до консультативної групи, — вказали організатори ЗНО.



Водночас представники батьківських організацій звинувачують УЦОЯО в недбалому плануванні свого бюджету.