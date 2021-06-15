ВНО 2021 сопровождает скандал из-за оценивания работ

https://racurs.ua/n156180-vno-2021-soprovojdaet-skandal-iz-za-ocenivaniya-rabot.html

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ВНО 2021 сопровождается скандалом из-за изменений в методике оценивания работ. Ранее работы учеников по математике, украинскому языку, украинскому языку и литературе и иностранным языкам по очереди проверяли два экзаменатора во избежание несправедливого оценивания в силу человеческого фактора. В этом году у Украинского центра оценивания качества образования финансовых средств хватило только на одну проверку.

Речь идет о задачах с открытой формой ответа. Например, произведения или решения примеров по математике, где нужно показать способ развязывания. Такие работы в предыдущие годы оценивали по очереди два экзаменатора, пишет «ВВС Украина».

Экзаменаторы — это люди, которые могут устать и ошибиться, результаты только одной проверки могут быть субъективными. Все, кто писал ВНО по математике, украинскому и английскому (немецкому/французскому/испанскому) языках, оказались заложниками одной проверки, которая, разумеется, не может быть объективной, — рассказал в Фейсбук преподаватель и один из тех, кто проверяет тесты ВНО Тарас Ткачук.

По его словам, во время второй проверки письменных работ чаще всего корректируется оценка, например, из-за содержания произведения.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), который отвечает за организацию ВНО, в ответ заверили, что для уменьшения количества проверяющих, были причины, а именно — недостаток финансирования. Всего к проведению ВНО привлекли почти 100 тыс. человек, для которых провели онлайн-тренинги.

В случае возникновения малейших сомнений по оцениванию той или работы, экзаменаторы из разных уголков страны имели возможность обратиться к консультативной группе, — указали организаторы ВНО.



В то же время представители родительских организаций обвиняют УЦОКО в небрежном планировании своего бюджета.