СБУ взялась за депутата ОПЗЖ из-за антиукраинских высказываний

https://racurs.ua/n156181-sbu-vzyalas-za-deputata-opzj-iz-za-antiukrainskih-vyskazyvaniy.html

Ракурс

Андрей Лесик, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», попал в поле зрения Службы безопасности Украины благодаря заявлению нардепа из «Голоса» Ярослава Юрчишина.

СБУ по моему заявлению зарегистрировала уголовное дело против Андрея Лесика. Несколько недель назад был в эфире «4 канала» вместе с депутатом Харьковского городского совета… а если точнее сказать «риговским приспешником, — написал в Фейсбуке нардеп.

По его словам, Лесик назвал Революцию достоинства «вооруженным захватом власти и переворотом», что противоречит постановлению Верховной Рады Украины № 1240-ИХ от 17 февраля 2021 года. Кроме этого, представитель ОПЗЖ рассказывал, что «Украина променяют», «закроют», а также, что «мы стоим на пороге большого шухера».

СБУ согласилась, что Андрей Лесик наговорил на публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные представителем власти с использованием СМИ, наказание за которые предусмотрено в ст. 109 УК, — напомнил Юрчишин.



Напомним, в феврале парламент признал Революцию достоинства одним из ключевых моментов в истории украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.