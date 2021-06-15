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Ракурс
16 червня день пам’яті мученика Лук’яна

16 червня день пам’яті мученика Лук’яна

15 чер 2021, 22:58
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16 червня святкують Всесвітній день морських черепах, який проходить під егідою Всесвітнього фонду дикої природи, а також Міжнародний день сімейних грошових переказів і День захисту дітей Африки. Віряни сьогодні, 16 червня, вшановують пам’ять мученика Лук’яна.

16 червня — 167-й день року у григоріанському календарі. До кінця року залишається 198 днів.

Іменини

16 червня День ангела відзначають: Денис, Дмитро, Павло.

День Лук’яна

Святим заступником імені вважається Лукіан Бельгійський, єпископ, священномученик.

На День Лук’яна, 16 червня, люди намагалися не лягати спати рано, а стежити за вітром. Наприклад, південний вітер обіцяв гарний врожай ярих культур, а північно-західний вітер — дощове літо. Східний вітер приносив хвороби, а північно-східний — великі вітри.

Православна церква 16 червня вшановує пам’ять святого Лук’яна, який жив у III столітті на території Антіохії (стародавня столиця елліністичного царства Селевкідів). Він був язичником і жрецем, який в старості охрестився і почав проповідувати, за що був страчений.

Народні прикмети 16 червня

  • Бобри проявляють активність — буде дощ;

  • Собака мало їсть або їсть траву і погано спить — до дощу;

  • Весь день йтиме дощ — до врожаю грибів;

  • Туман вранці стелиться по воді — до сонячної погоди;


  • Гроза в цей день загрожує збору сіна.

Джерело: Ракурс


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