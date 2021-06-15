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16 червня день пам’яті мученика Лук’яна
16 червня день пам’яті мученика Лук’янаhttps://racurs.ua/ua/n156184-16-chervnya-den-pam-yati-muchenyka-luk-yana.htmlРакурс
16 червня святкують Всесвітній день морських черепах, який проходить під егідою Всесвітнього фонду дикої природи, а також Міжнародний день сімейних грошових переказів і День захисту дітей Африки. Віряни сьогодні, 16 червня, вшановують пам’ять мученика Лук’яна.
16 червня — 167-й день року у григоріанському календарі. До кінця року залишається 198 днів.
Іменини
16 червня День ангела відзначають: Денис, Дмитро, Павло.
День Лук’яна
Святим заступником імені вважається Лукіан Бельгійський, єпископ, священномученик.
На День Лук’яна, 16 червня, люди намагалися не лягати спати рано, а стежити за вітром. Наприклад, південний вітер обіцяв гарний врожай ярих культур, а північно-західний вітер — дощове літо. Східний вітер приносив хвороби, а північно-східний — великі вітри.
Православна церква 16 червня вшановує пам’ять святого Лук’яна, який жив у III столітті на території Антіохії (стародавня столиця елліністичного царства Селевкідів). Він був язичником і жрецем, який в старості охрестився і почав проповідувати, за що був страчений.
Народні прикмети 16 червня
Бобри проявляють активність — буде дощ;
Собака мало їсть або їсть траву і погано спить — до дощу;
Весь день йтиме дощ — до врожаю грибів;
Туман вранці стелиться по воді — до сонячної погоди;
Гроза в цей день загрожує збору сіна.
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