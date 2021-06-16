День на Євро 2020 — геройства Роналду і перемога Франції у Мюнхені (ВІДЕО)

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У п’ятий день Євро 2020 було зіграно тільки два матчі. В Будапешті на переповненому стадіоні Угорщина протистояла діючим чемпіонам Європи португальцям, а в Мюнхені грали центральний матч першого туру Чемпіонату Європи збірні Німеччини та Франції.

Угорщина — Португалія — 0:3

Для лідера португальців Кріштіану Роналду цей чемпіонат Європи став п’яти за рахунком, що є рекордом. І в цьому матчі він відзначився дублем.

Роналду в цьому матчі побив декілька рекордів. Наприклад, досягнення Мішеля Платіні за кількістю голів у фінальних стадіях Євро — 10. Згодом був і 11 гол. Роналду тепер найкращий бомбардир в історії чемпіонатів Європи.

Він найкращий бомбардир збірної Португалії (106 голів), єдиний, хто зіграв на п’яти Євро, єдиний, хто забив на 5 різних чемпіонатах Європи.

Крім того, португалець забив на Євро 2020 у віці 36 років і 130 днів і став найстаршим автором дубля на таких турнірах. Роналду перевершив рекорд українського нападника Андрія Шевченка, який дев’ять років тому на Євро-2012 двічі забив Швеції у віці 35 років і 256 днів.

Отож, Португалія стартувала на Євро-2020 хоч і з розгромної, але складної перемоги, адже усі три голи команда Роналду забила в заключні 10 хвилин гри.

Надалі на них очікують матчі проти Німеччини та Франції. З цими ж суперниками позмагається і збірна Угорщини за вихід з групи.

Німеччина — Франція — 0:1

Франція завдяки курйозному автоголу здолала Німеччину на Євро-2020 і стартовому матчі «групи смерті». Захисник Німеччини Матс Хуммельс зрізав у власні ворота м’яча на 20 хвилині.

Гра не була багатою на гольові моменти, але арбітри скасували два взяття воріт французами. В обидвох випадках зафіксували офсайд. Кращим гравцем матчем УЄФА назвав француза Поля Погба.

Франція здобула важливу перемогу і разом з Португалією має по три очки у «групі смерті».