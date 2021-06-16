Паучий "апокалипсис". Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n156199-milliony-paukov-ustroili-apokalipsis-ubegaya-ot-potopa-foto.html

Ракурс

Пауки в Австралии устроили настоящий «апокалипсис» и напугали местных жителей — убегая от потопа, эти необычные членистоногие создали за собой гигантские сетки, которые накрыли все побережье.

Снимки, на которых видны деревья, кустарники и хозяйственные постройки, оплетенные толстыми слоями паутины, опубликовал на своей странице в соцсетях один из жителей штата Виктория. Об этом сообщает Daily Mail.





Пользователи, посмотревшие фотографии, пришли в ужас. «Это просто чудовищно. Вы ведь даже не можете сжечь все это», — написал один из комментаторов.





Однако другие жители штата Виктория восприняли ситуацию с юмором и подшучивали, что теперь комаров станет значительно меньше. Другие же добавили, что в регионе скоро появится очень много «жирных птиц» из-за появления огромного источника еды.





Профессор Дитер Хочyли из Университета Сиднея рассказал, что эти пауки относятся к семейству стифидовых, в которое входят 94 вида. Эти небольшие членистоногие обычно плетут горизонтальные сети у земли, и живут между слоями паутины. Ученый объяснил, что во время сильных дождей и паводков пауки спасаются, выбираясь на возвышенности. Именно поэтому в Австралии появилось так много паутины.

Напомним, ранее мы сообщали, что паук-охотник рода Damastes создал уникальную ловушку для древесных лягушек из больших листьев, создание которой впервые зафиксировано учеными. Оказалось, что пауки-охотники делают ловушки для лягушек, заманивая их в темные укрытия в жаркое время дня.

Источник: Daily Mail