Павучий "апокаліпсис". Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n156199-milyony-pavukiv-vlashtuvaly-apokalipsys-tikauchy-vid-potopu-foto.html

Ракурс

Павуки в Австралії влаштували справжній «апокаліпсис» і налякали місцевих жителів — тікаючи від потопу, ці незвичайні членистоногі створили за собою гігантські сітки, які вкрили все узбережжя.

Знімки, на яких видно дерева, чагарники та господарські споруди, обплетені товстими шарами павутини, опублікував на своїй сторінці в соцмережах один із жителів штату Вікторія. Про це повідомляє Daily Mail.



Користувачі, які переглянули фотографії, вжахнулися. «Це просто жахливо. Ви ж навіть не можете спалити все це», — написав один із коментаторів.

Однак інші мешканці штату Вікторія відреагували на ситуацію з гумором і жартували, що тепер комарів стане значно менше. Інші ж додали, що в регіоні скоро з’явиться дуже багато «товстих птахів» через появу величезного джерела їжі.

Професор Дітер Хочyлі з Університету Сіднея розповів, що ці павуки належать до сімейства стіфідових, у яке входять 94 види. Ці невеликі членистоногі зазвичай плетуть горизонтальні сітки в землі, і живуть між шарами павутини. Вчений пояснив, що під час сильних дощів і паводків павуки рятуються, вибираючись на височини. Саме тому в Австралії з’явилося так багато павутини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що павук-мисливець роду Damastes створив унікальну пастку для деревних жаб із великого листя, створення якої вперше зафіксовано вченими. Виявилося, що павуки-мисливці роблять пастки для жаб, заманюючи їх у темні укриття в жарку пору дня.

Джерело: Daily Mail