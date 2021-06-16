Санкціями вдарив ЄС по режиму Лукашенка через літак Ryanair

https://racurs.ua/ua/n156200-sankciyamy-vdaryv-ies-po-rejymu-lukashenka-cherez-litak-ryanair.html

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Санкції Європейського Союзу запровадили проти режиму Лукашенка — йдеться про 78 осіб та сім організацій.

Посли країн ЄС 16 червня затвердили рішення про запровадження обмежувальних заходів проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич.

Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та сім організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня, — написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Це рішення оприлюднять в Офіційному журналі ЄС 21 червня — тоді ж воно набере чинності.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС заборонила авіаперевізникам Білорусі польоти у повітряному просторі ЄС.

23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Згодом багато країн перестали літати над територією Білорусі. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Політв’язнів утримують у СІЗО КДБ столиці Білорусі.