Квітами засипали у Раді нардепа-“слугу”

Сесійну залу Верховної Ради 16 червня застелили оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину.

Шановні колеги. Сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Гришина, Андрій Володимирович Іванчук і Володиимир Федорович Кальцев. Бажаю наснаги, здоров’я, успіхів, перемог, досягнень і квітів у вашому житті!, — звернувся до іменинників спікер українського парламенту Дмитро Разумков.