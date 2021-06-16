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Квітами засипали у Раді нардепа-“слугу”
Квітами засипали у Раді нардепа-«слугу» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156198-kvitamy-zasypaly-u-radi-nardepa-slugu-foto.htmlРакурс
Сесійну залу Верховної Ради 16 червня застелили оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину.
Шановні колеги. Сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Гришина, Андрій Володимирович Іванчук і Володиимир Федорович Кальцев. Бажаю наснаги, здоров’я, успіхів, перемог, досягнень і квітів у вашому житті!, — звернувся до іменинників спікер українського парламенту Дмитро Разумков.
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