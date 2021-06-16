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Ракурс
Квітами засипали у Раді нардепа-“слугу”

Квітами засипали у Раді нардепа-«слугу» (ФОТО)

16 чер 2021, 11:32
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Сесійну залу Верховної Ради 16 червня застелили оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину.

Шановні колеги. Сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Гришина, Андрій Володимирович Іванчук і Володиимир Федорович Кальцев. Бажаю наснаги, здоров’я, успіхів, перемог, досягнень і квітів у вашому житті!, — звернувся до іменинників спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

Фото: Ян Доброносов у Фейсбук


Джерело: Ракурс


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