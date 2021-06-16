Цветами засыпали в Раде нардепа-«слугу»

Сессионный зал Верховной Рады 16 июня застелили охапками цветов. Так народные избранники поздравляли с днем рождения коллегу из «Слуги народа» Юлию Гришину.

Уважаемые коллеги. Сегодня у нас есть именинники: Юлия Николаевна Гришина, Андрей Владимирович Иванчук и Володиимир Федорович Кальцев. Желаю вдохновения, здоровья, успехов, побед, достижений и цветов в вашей жизни!, — обратился к именинникам спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.