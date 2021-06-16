Ракурсhttps://racurs.ua/
Цветами засыпали в Раде нардепа-«слугу»
Цветами засыпали в Раде нардепа-«слугу» (ФОТО)https://racurs.ua/n156198-cvetami-zasypali-v-rade-nardepa-slugu-foto.htmlРакурс
Сессионный зал Верховной Рады 16 июня застелили охапками цветов. Так народные избранники поздравляли с днем рождения коллегу из «Слуги народа» Юлию Гришину.
Уважаемые коллеги. Сегодня у нас есть именинники: Юлия Николаевна Гришина, Андрей Владимирович Иванчук и Володиимир Федорович Кальцев. Желаю вдохновения, здоровья, успехов, побед, достижений и цветов в вашей жизни!, — обратился к именинникам спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
.