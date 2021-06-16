Укрепление гривны объяснили в НБУ

Курс валют. Фото: Лига

https://racurs.ua/n156197-ukreplenie-grivny-obyasnili-v-nbu.html

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Курс валют в Украине удивляет колебаниями. В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили, чем спровоцировано внезапное укрепление национальной валюты.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что такое преобладание обуславливается значительным ростом предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.

Он заявил, что предложение увеличилось на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей, тогда как спрос на иностранную валюту — наоборот — снизился на 2,7%.

Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствовали высокие цены на основные товары украинского экспорта — сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь, а также увеличение спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги Украины, — считает глава Совета НБУ.



НБУ применял валютные интервенции, выкупив с рынка на прошлой неделе 375 млн долл. Общее сальдо валютных интервенций Нацбанка с начала 2021 года увеличилось до 655 млн долл., что с учетом заимствований правительства в иностранной валюте позволило увеличить международные резервы НБУ в 28 млрд долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс валют в Украине спрогнозировали аналитики финансового еженедельника группы ICU. Они указали, что Национальный банк возобновил валютные интервенции, сдерживая укрепление гривны.