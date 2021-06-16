Зміцнення гривні пояснили в НБУ

Курс валют. Фото: Ліга

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Курс валют в Україні дивує коливаннями. У Національному банку України (НБУ) пояснили, чим спровоковане раптове зміцнення національної валюти.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин вважає, що таке переважання було зумовлене значним зростанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Він заявив, що пропозиція збільшилася на 18,7% до попереднього тижня, тоді як попит на іноземну валюту — навпаки — знизився на 2,7%.

Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяли високі ціни на основні товари українського експорту — сільськогосподарську продукцію, залізну руду та сталь, а також збільшення попиту нерезидентів на державні цінні папери України", — вважає голова Ради НБУ.



НБУ застосовував валютні інтервенції, викупивши з ринку впродовж минулого тижня 375 млн дол. Загальне сальдо валютних інтервенцій Нацбанку з початку 2021 року збільшилося до 655 млн дол., що з урахуванням запозичень уряду в іноземній валюті дозволило збільшити міжнародні резерви НБУ до 28 млрд дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс валют в Україні спрогнозували аналітики фінансового тижневика групи ICU. Вони вказали, що Національний банк відновив валютні інтервенції, стримуючи зміцнення гривні.