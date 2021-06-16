Вакцинація нардепів Pfizer — у Раді підтвердили справжність листа МОЗ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156196-vakcynaciya-nardepiv-pfizer-u-radi-pidtverdyly-spravjnist-lysta-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні, зокрема нардепи можуть отримати щеплення вакциною Pfizer. У Верховній Раді стверджують, що цю вакцину запропонувало Міністерство охорони здоров’я.

Після офіційного запрошення МОЗ у відомство подали лист, в якому зазначили, скільки депутатів, їхніх помічників та працівників Апарату Ради виявили бажання вакцинуватися. Про це пишуть на сайті Верховної Ради.

Вакцинація здійснюється відповідно до наданого Міністерством охорони здоров’я графіка вакцинування, визначеним ним місцем та запропонованою МОЗ вакциною, — йдеться у повідомленні.

У перший день планових щеплень вакцину отримали щонайменше 42 депутати. Деякі з них ділилися світлинами у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що депутатів кличуть на масову вакцинацію препаратом американського виробництва Pfizer 15−18 червня.