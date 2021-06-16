Американка зірвала джекпот - вона роками ставила на одні числа

https://racurs.ua/ua/n156195-amerykanka-zirvala-djekpot-vona-rokamy-stavyla-na-odni-chysla.html

Ракурс

Джекпот у 866,9 тис. дол. зірвала мешканка американського міста Вайомінг в штаті Мічиган, яка впродовж багатьох років грала у лотерею одними і тими ж числами.

Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.

47-річна жінка розповіла, що 10 травня придбала в магазині лотерейний квиток і вписала в нього ті ж числа, якими грала в лотерею вже багато років.

Ми з чоловіком любимо грати в лотерею і завжди використовуємо один і той же набір чисел, — пояснила вона.

Наступного дня після розіграшу чоловік американки перевірив переможні числа і одразу їх упізнав.

Він зателефонував мені і поводився дуже дивно. Коли я запитала, що не так, він сказав: «Я думаю, ми виграли гроші», — розповіла жінка.

За її словами, вони були в шоці, коли дізналися суму джекпоту.

Мені здається, що я божеволію. Я донині не можу повірити, що це правда, — сказала жінка.



Вона зазначила, що планує витратити виграш на ремонт будинку, оплату рахунків і відпустку.

Нагадаємо, раніше в США мешканці Північної Кароліни виграли 366,6 тис. дол.