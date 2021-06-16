Американка сорвала джекпот — она много лет ставила на одни числа

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Ракурс

Джекпот в 866,9 тыс. долл. сорвала жительница американского города Вайоминг в штате Мичиган, которая на протяжении многих лет играла в лотерею одними и теми же числами.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

47-летняя женщина сообщила, что 10 мая приобрела в магазине лотерейный билет и вписала в него те же числа, которыми играла в лотерею много лет.

Мы с мужем любим играть в лотерею и всегда используем один и тот же набор чисел, — пояснила она.

На следующий день после розыгрыша муж американки проверил выпавшие числа и сразу их узнал.

Он сразу позвонил мне и вел себя очень странно. Когда я спросила, что не так, он сказал: «Я думаю, мы выиграли деньги», — рассказала женщина.

По ее словам, они были в шоке, когда узнали сумму джекпота.

Мне кажется, что я схожу с ума. Я до сих пор не могу поверить, что это правда, — сказала женщина.



Она отметила, что планирует потратить выигрыш на ремонт дома, оплату счетов и отпуск.

Напомним, ранее в США жители Северной Каролины выиграли 366,6 тыс. долл.