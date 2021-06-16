Воры в законе хотят судиться с Зеленским из-за санкций СНБО. Фото: Ютуб

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«Криминальные авторитеты», которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), судятся с президентом Владимиром Зеленским.

Иск против президента подали уже 12 воров в законе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В списке «авторитетов», подпавших под санкции, есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Так, участник добровольного батальона «Крым» Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян утверждают, что не имеют никакого отношения к криминальному миру.

Мовсаров сообщил, что подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения, поскольку с момента введения санкций у него заблокированы все счета. В то же время Алексанян отметил, что уже 32 года живет в Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности, гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.

Всего по состоянию на 11 июня еще 11 так называемых «криминальных авторитетов» обжаловали в судах санкции СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами» и проживают в разных странах мира.



Источник: РБК-Украина